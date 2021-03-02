В деле советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова появился секретный свидетель, фигурирующий под псевдонимом. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов, пишет ТАСС.

«Следствие не уведомляет нас о своих планах и не проводит особых следственных действий. Единственное, что мы знаем, — в деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом», — сказал Павлов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ознакомился со всеми основными публикациями по делу против Сафронова.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.