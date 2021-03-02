Дегтярёв объявил о новых мерах поддержки социально ориентированных НКО

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился в формате делового завтрака с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) региона. Главной темой обсуждения стало сотрудничество органов власти и некоммерческого сектора, направленное на развитие Хабаровского края.



«Знаю о работе социально ориентированных некоммерческих организаций, вижу добрые дела, стремление помогать людям, победы в грантовых конкурсах. Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края», - цитирует Дегтярева ИА «Восток медиа».

Хабаровский край является одним из лидеров среди регионов России по поддержке СОНКО и социального предпринимательства. Он входит в ТОП-5 рейтинга Минэкономразвития РФ по этому показателю. В регионе активно работают организации, деятельность которых направлена на сохранение семейных ценностей, памяти поколений, защиту окружающей среды, обучение и развитие детей и молодежи, благотворительность.

Врио губернатора вручил на встрече благодарственные письма за вклад в развитие некоммерческого сектора. Их получили председатель Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей «Чужих детей не бывает» Ольга Лим, директор автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Точка роста» Наталья Ляшко, директор автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» Светлана Машовец, председатель Хабаровской региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Ладъ» Татьяна Сейфи.