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Мэра Томска Ивана Кляйн задержали прямо во время селекторного совещания Мэра Томска Ивана Кляйн задержали прямо во время селекторного совещания

Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест

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Советский районный суд Томска отправил бывшего мэра города Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после операции, под домашний арест. Об этом сообщила его адвокат Марина Вихлянцева, пишет ТАСС.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — сказала адвокат.

По его словам, предварительное судебное заседание не может проходить без подсудимого, который находится в больнице. По информации адвоката, обвиняемый останется в медицинском учреждении еще минимум месяц.

Ранее в отношении мэра Томска было возбуждено третье уголовное дело.

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