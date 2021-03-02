Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест

Советский районный суд Томска отправил бывшего мэра города Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после операции, под домашний арест. Об этом сообщила его адвокат Марина Вихлянцева, пишет ТАСС.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — сказала адвокат.

По его словам, предварительное судебное заседание не может проходить без подсудимого, который находится в больнице. По информации адвоката, обвиняемый останется в медицинском учреждении еще минимум месяц.

Ранее в отношении мэра Томска было возбуждено третье уголовное дело.