Смоленский чиновник получил 5 лет колонии за взятку в виде планшета

Экс-начальник департамента образования и науки получил тюремный срок за превышение полномочий и получение взятки в виде планшета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В приговоре указывается, что обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями чиновник было назначено наказание «в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей».

Как установил суд, госслужащий способствовал заключению четырех госконтрактов на сумму свыше 12,8 млн руб. с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым, за что позднее он получил планшетный компьютер. Также он получал от сотрудника одной из фирм взятки в размере 25 и 30 тыс. руб. за заключение двух государственных контрактов между департаментом и этой фирмой.