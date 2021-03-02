Опубликовано расписание ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2021 году начнется 31 мая с тестирования по географии, литературе и химии. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Согласно проекту, ЕГЭ пройдет в два этапа: основной (с 31 мая по 2 июля) и дополнительный (с 12 по 17 июля).

«Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня», — говорится в документе.

Экзамен по математике назначен на 7 июня, по истории — на 7 июня, по физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии — на 18 июня. Письменная часть экзаменов по иностранным языкам пройдет 18 июня, устная часть — 21 и 22 июня, информатика и ИКТ — 24 и 25 июня.

Резервные дни запланированы на 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13, 14 июля и в резервный день 17 июля.

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