Пассажиров киевского метро призвали смотреть «бесящий москалей» телеканал

В метро Киева заметили рекламу принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко «Пятого канала», призывающую пассажиров смотреть телеканал, поскольку он «бесит москалей». Фотографию рекламы опубликовали в Telegram-канале «Политика страны».

«Включай Пятый! Москалей это бесит», — гласит надпись на рекламном щите.

Также на билборде есть фотография ведущей телепрограммы «Рандеву» Янины Соколовой.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости». 26 февраля начал вещание телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»). Однако уже вечером его отключили.