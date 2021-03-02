Из рождественской елки в Таллине изготовят прохладительный напиток и свечи

На Ратушной площади в Таллине убрали рождественскую ель, из нее приготовят прохладительный напиток и финские свечи. Об этом рассказала глава столичного района Кесклинн Моника Хауканымм, пишет РИА «Новости».

«К веткам ели проявила интерес небольшая фирма с Сааремаа Lahhentagge, которая изготовит из них прохладительный напиток. Из ствола дерева будут сделаны финские свечи», — сказала Хауканымм.

Рождественскую ель привезли из микрорайона Пяэскюла, где она росла 45 лет. Ель отобрали из 26 предложенных деревьев.

Ранее в Ватикане установили тридцатиметровую рождественскую елку.