В Раде заявили, что на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет

Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что если вакцинация против коронавируса на Украине будет проводиться такими же темпами, как в настоящее время, властям потребуется 200 лет, чтобы привить всех граждан. Его слова приводит сайт партии.

Парламентарий указал, что пришел к такому выводу после изучения соответствующей статистики.

«Я открыл сайт министерства здравоохранения? И здесь цифра: 3141 человек получили первую дозу на 28 февраля, это получается где-то по 600 человек в сутки. Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. То есть после того, как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история», — сказал Гончаренко.

Он также раскритиковал ситуацию с тестированием на COVID-19.