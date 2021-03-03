Врач спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. Об этом сообщает «Москва 24».

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», — сказал врач.

Он уточнил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.