Жительница Тувы умерла после нападения собак

Следователи организовали проверку по факту смерти 35-летней жительницы Тувы в больнице после нападения собак Об этом сообщается на сайту СУ СК России по региону.

Женщина с множественными рваными ранами рук и ног была доставлена в больницу в городе Кызыл вечером 1 марта, спустя пару часов она скончалась.

По данным очевидца, на пострадавшую напали три собаки. Следователи с участием кинологов установили хозяев животных, покусавших женщину. «Внешний вид собак полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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