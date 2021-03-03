У мошенников появилась новая схема обмана россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Мошенники начали обманывать россиян с помощью копии сайта «Госуслуг», создав схему получения информации о банковских картах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Человек получает письмо на электронную почту, которое визуально напоминает сообщение от портала «Госуслуги». В письме говорится, что получателю положены социальные компенсации. Для того чтобы их получить аферисты просят указать номер СНИЛС.

Письмо мошенников содержит стандартные элементы характерные для портала, например, похожий шрифт, логотипы, гиперссылки.

После перехода по ссылке, указанной в письме, в браузере появляется окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты.

Схема фишинговых сайтов и рассылок является одной из самых популярных, так как не требует больших затрат и при этом имеет большой охват потенциальных жертв, отмечает эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

«Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — заявил Кривошея.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram.