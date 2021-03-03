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Общество. Новости

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Эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после прививки от коронавируса

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему у некоторых людей не появляются антитела после вакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются», — сказал он.

Специалист добавил, что у некоторых бывает быстрый иммунологический ответ, а у других иммунологической ответ запаздывает, поэтому после вакцинации не появляется достаточное количество антител.

При этом Горелов отметил, что у организма остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.

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