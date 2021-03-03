Прошедший февраль стал самым снежным за последние семь лет в Москве

Февраль в Москве стал самым снежным за последние семь лет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Facebook.

«В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров – ровно в два раза больше месячной нормы осадков. Только с 12 по 14 число выпала месячная норма осадков», — говорится в публикации.

Отмечается, что до этого рекорд был поставлен в феврале 2018 года, тогда прирост снега составил 50 сантиметров.

Наименьшее количество осадков за семь лет было в феврале 2014 года – всего 15 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Москве за зиму выпало около 125% сезонной нормы осадков.