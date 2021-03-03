Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе в Горном Алтае

Премьер-министру России Михаилу Мишустину подарили жвачку из смолы сибирской лиственницы на заводе «Нарине» в Алтайском крае, куда он отправился с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Завод «Нарине» занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая, предприятие существует более 20 лет. Всего в производстве ООО «Нарине» находится более 300 наименований.

Отмечается, что сначала председатель правительства осмотрел цех отработки мумие, после этого он ознакомился с тем, как происходит разлив настоек и бальзамов.

Мишустину также показали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать в качестве жевательной резинки. Один блистер смолы премьеру вручили в качестве подарка.

Ранее сообщалось, что главе Чечни Рамзану Кадырову подарили зуб мегалодона, древнейшей вымершей акулы.