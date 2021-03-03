В Совфеде предлагают ввести в УК отдельную статью за трэш-стримы

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов об установлении в Уголовном кодексе России отдельной статьи за трэш-стримы, передает РИА «Новости».

Соответствующую тему на пленарном заседании 3 марта поднял глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он выразил мнение, что недопустимо, когда в прямом эфире показывают смерть людей.

Глава комитета по законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, не исключил отдельной статьи в УК.

«Я бы поддержала отдельную статью в Уголовный кодекс. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомилионную аудиторию», — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после смерти в прямом эфире «трэш-стримера» Деда.

В январе в Совете Федерации России предложили ввести уголовное наказание за проведение треш-стримов. Речь шла об обновлении статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».