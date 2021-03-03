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Общество. Новости

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, февраль 2020 года Председатель правительства России Михаил Мишустин во время поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, февраль 2020 года

Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил премьер-министра России Михаила Мишустина орденом Даниила Московского (I степени) за «вклад в развитие церковно-государственных отношений». Об этом сообщается на сайте РПЦ.

В среду, 3 марта, председателю правительства исполнилось 55 лет.

В поздравительной телеграмме патриарх отметил активные действия кабмина в борьбе с пандемией коронавируса и поблагодарил Мишустина за «неизменную поддержку общественных инициатив Московского Патриархата».

Глава Русской православной церкви также пожелал премьеру «крепости телесных и душевных сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в ответственных трудах».

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