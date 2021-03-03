Москвичам рассказали, когда «барическая пила» покинет город

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда «барическая пила» в виде резких скачков давления покинет Москву. Его слова приводит РИА «Новости».

«Барическая пила нас ожидает как минимум в первой половине этого месяца, потом более или менее стабильность будет. Скачки давления продолжатся по полной программе, потому что завтра мы «рухнем» на 10 единиц, послезавтра мы поднимемся на 10 единиц, потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц», — рассказал синоптик.

Вместе с резким изменением атмосферного давления москвичей ожидает и резкая смена погоды — 3 марта она будет хорошей, 4 марта похолодает, затем опять потеплеет, а к 8-9 марта ожидается «арктическое вторжение» с зимними морозами.

Ранее синоптики сообщали о «барической пиле» на праздничных выходных 21 — 23 февраля, позднее сообщалось, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.