Путин: нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию

На расширенном заседании коллегии МВД России президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм, ксенофобию и действия провокаторов.

«Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — отметил президент.

Также глава государства потребовал от МВД жестко пресекать любые проявления экстремизма.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «втягивание» несовершеннолетних граждан в несанкционированные акции протеста, а также использование их в качестве щита является последним делом и говорит о готовности провокаторов пойти на все.