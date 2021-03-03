В центральной Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9

В центральной Греции прошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на институт геодинамики национальной афинской обсерватории.

Подземный толчок был зафиксирован в 12.16 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в районе Фессалия рядом с городом Элассона и в 250 км северо-западнее от Афин. Очаг залегал на глубине 2 км.

Кроме того, произошли также два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8.

Толчки сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках. Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов Перу.