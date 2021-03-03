В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов в 2020 году

В 2020 году к уголовной ответственности были привлечены 45 человек, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в отношении восьми из них принято решение о нежелательности пребывания в России. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД в среду, 3 марта, передает РИА «Новости».

Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Максимальная санкция по этой статье — до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб., при этом условное наказание исключено.

Колокольцев также сообщил, что в минувшем году была пресечена деятельность около 10 тыс. руководителей и активных участников организованных преступных групп (ОПГ).

В начале февраля сообщалось, что криминальный авторитет задержан в Кабардино-Балкарии.