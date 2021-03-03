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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин призвал оградить подростков от вовлечения в незаконные акции

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Президент России Владимир Путин обратился к МВД России с поручением оградить российских подростков от попыток вовлечь их в незаконные протестные акции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомству следует активнее выявлять тех, кто занимается привлечением несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Глава государства уточнил, что для этого необходимо проводить мониторинг интернета.

Кроме того, Путин подчеркнул, что цели таких людей являются эгоистичными и «хорьковыми».

Ранее Роскомнадзор удалил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях.

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