Путин призвал оградить подростков от вовлечения в незаконные акции

Президент России Владимир Путин обратился к МВД России с поручением оградить российских подростков от попыток вовлечь их в незаконные протестные акции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомству следует активнее выявлять тех, кто занимается привлечением несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Глава государства уточнил, что для этого необходимо проводить мониторинг интернета.

Кроме того, Путин подчеркнул, что цели таких людей являются эгоистичными и «хорьковыми».

Ранее Роскомнадзор удалил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях.