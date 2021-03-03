Скворцова предупредила о третьей волне коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова предупредила, что третья волна коронавируса может начаться в мае, если не учитывать вакцинацию. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, в мире уже разработаны модели, предсказывающие то, как будет меняться заболеваемость коронавирусом.

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, ...то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая», — сказала Скворцова.

Она подчеркнула, что в таком случае пик вспышки придется на октябрь 2021 года.

Ранее в Минздраве допустили развитие третьей волны коронавируса.