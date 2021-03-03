Президент Словакии выразила недовольство из-за одобрения «Спутника V» в стране

Президент Словакии Зузана Чапутова прокомментировала решение премьер-министра страны Игоря Матовича о приобретении российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Словацкое радио.

Она выразила недовольство в связи с этим, поскольку препарат еще не получил регистрацию в Евросоюзе.

По ее словам, решение словацкого премьера не является «проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха».

«Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», — подчеркнула Чапутова.

Кроме того, глава государства выразила нежелание пропагандировать вакцинацию «Спутником V», но она будет относится с уважением к тем гражданам, которые примут решение сделать прививку этим препаратом.

Ранее применение российского «Спутника V» было одобрено минздравом Словакии. Кроме того, вакцина была зарегистрирована в Анголе, Джибути и Республике Конго.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».