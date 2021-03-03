Тысячи доз поддельных вакцин от COVID-19 изъяли в ЮАР и в Китае

На территории Китая и ЮАР были изъяты тысячи доз поддельных вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Интерпола.

Так, в Китае полиция провела серию рейдов в производственных помещениях, в результате чего выявила сеть по продаже поддельных вакцин от коронавируса. По данному факту были задержаны 80 человек и изъято свыше трех тысяч доз поддельных препаратов.

При этом в ЮАР в городе Джермистон было изъято примерно 400 ампул, которые содержат около 2,4 тыс. доз поддельных вакцин. Сотрудники полиции также задержали трех китайцев и гражданина Замбии.

До этого Интерполом было распространено предупреждение для стран-членов международной полицейской организации об активизации преступной активности на фоне распространения вакцин от коронавируса.

Ранее московская прокуратура возбудила дело после сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19.