«Ёлка желаний» в этот раз подарила в два раза больше подарков

Ежегодная акция «Ёлка желаний» в прошедшие новогодние праздники осуществила мечты более 13 тысяч россиян, передает РАПСИ.

Акция проводилась с 16 ноября по 28 февраля проектом «Мечтай со мной» при помощи президентской платформы «Россия страна возможностей». В ней могли принять участие дети и пожилые люди, страдающие серьёзными заболеваниями или находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также люди с ограниченными возможностями. Поздравить участников приходили первые лица страны: президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также министры, губернаторы, госслужащие, депутаты, медийные персоны и волонтеры.

«В этот раз акция стала поистине масштабной. За месяц – с 16 ноября по 15 декабря – мы получили 26,5 тысяч заявок. В два раза больше по сравнению с 2019 годом. Реализовано было 13,5 тысяч желаний – и это тоже почти в 2 раза больше, чем годом ранее», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что все больше людей хотят и готовы участвовать в подобных благотворительных проектах, становиться волонтерами, оказывать посильную помощь.

Комиссаров напомнил, что Путин в третий раз присоединился к акции и исполнил 3 желания: ветерана Великой Отечественной войны из Ессентуков, 97-летней Натальи Донсковой, которая мечтала поговорить с президентом; 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтал обнять настоящую панду; и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который мечтал посетить Красную площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России. Как сообщил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин, общая стоимость подарков как материальных, так и нематериальных составила 162 миллиона рублей.

«Если говорить о цифрах, то общая стоимость врученных подарков в рамках акции составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания – 12 тысяч рублей. Но если посмотреть на соотношение материальных к нематериальным желаниям, то лидируют, конечно, первые», — сказал он, отметив, что среди материальных подарков большая часть приходится на цифровую технику, далее это игрушки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, развивающие товары и товары для хобби.