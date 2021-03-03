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Общество. Новости

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В Дагестане массово погибли птицы

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В Аграханском заливе Дагестана и заливе «Муравейник» в пригороде Махачкалы массово погибли дикие птицы. Об этом заявил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что тушки птиц нашел рыболов, подводный охотник Омар Алиев. Он выложил фотографии в интернет, чем привлек внимание экологов и властей.

Гапизов рассказал, что на место были отправлены специалисты, чтобы взять пробы. Прибывшие нашли тушки лебедей, лысух, кряквы и селезней.

«В данный момент рассматривается несколько версий: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление, ждем результатов анализов», — сказал руководитель центра.

Ранее на Камчатке перестали цвести водоросли, из-за которых погибли морские животные.

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