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Общество. Новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года

Мишустин уволил замглавы Роспечати

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении указывается, что данное решение было принято в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Кроме того, со своего поста был уволен и замглавы Роспечати Илья Лазарев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. После этого по распоряжению Мишустина в отставку был отправлен глава Россвязи Олег Духовницкий.

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