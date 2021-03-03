Мишустин уволил замглавы Роспечати

Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении указывается, что данное решение было принято в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Кроме того, со своего поста был уволен и замглавы Роспечати Илья Лазарев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. После этого по распоряжению Мишустина в отставку был отправлен глава Россвязи Олег Духовницкий.