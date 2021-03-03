Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что пики коронавирусной инфекции продолжат возникать сезонно. Об этом сообщает НСН.

По его словам, из человеческой популяции коронавирус полностью не исчезнет, поэтому число летальных исходов продолжит расти.

«Я думаю, коронавирус будет идти по планете, в том числе по нашей стране, выйдет на плато и будет тлеть, периодически прорываясь пиками, скорее всего, сезонными», — сказал Мясников.

Кроме того, врач выразил сомнение в связи с данными о том, что коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован к июлю 2021 года. Он добавил, что это произойдет после вакцинации нескольких миллионов человек.

Ранее телеведущий рассказал о смертельной ошибке, которую можно допустить при лечении коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 115,4 млн заболевших, свыше 91,2 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».