Пришедшего на работу в шортах участкового из Смоленской области решили уволить

Участкового уполномоченного полиции в Смоленской области уволят после появления на работе в шортах, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД России.

«Выявлен факт недостойного поведения участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Вяземский»», — говорится в сообщении.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором участковый стоит в шортах, форменной куртке и шапке-ушанке. На вопрос о его внешнем виде полицейский отвечает неприличным жестом.

По факту нарушения пройдет служебная проверка, сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает агентство.

Также в региональном управлении МВД добавили, что с личным составом подразделения проведут дополнительные занятия по правилам ношения формы, напомнят содержание Кодекса этики и правила служебного поведения сотрудников полиции.

Ранее в Кабинете министров поддержали законопроект о введении наказания за незаконное распространение данных о детях силовиков.