Премьер Словакии раскритиковал политиков страны за критику «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович выступил с критикой в адрес политиков, которые недовольны решением о закупке российской вакцины «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ежедневно в стране от коронавируса погибают примерно сто человек.

По его словам, ряд высокопоставленных лиц при такой эпидемиологической ситуации выступают с критикой его решения, принятого совместно с минздравом страны, о закупке препаратов.

«Потому что они (дозы вакцины «Спутник V». — «Газеты.Ru») якобы неправильные — происходят из России», — написал Матович.

Премьер выразил мнение, что таким политикам «подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика».

Он добавил, что их девизом является «чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».

Ранее президент Словакии выразила недовольство из-за одобрения «Спутника V» в стране.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».