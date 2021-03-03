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Общество. Новости

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Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России

В РФ раскрыта крупная сеть распространения наркотиков через интернет

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о задержании крупного преступного сообщества наркоторговцев, работавших в интернете, сообщает МВД медиа.

«Участники межрегионального преступного сообщества занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети Интернет» , – рассказал Колокольцев.

Он добавил, что наркоторговцы занимались розничной и оптовой торговлей, поставляли запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край и в другие регионы. При этом продавцы использовали псевдонимы при общении на интернет-площадках.

По данным МВД был задержан 21 человек. Все они – участники организованных групп, которые, по предварительным данным, входили в одно преступное сообщество. Во время обыска было изъято более 25 кг наркотических средств и психотропных веществ. Возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и ст. 30, 228.1 УК РФ.

Следствие предполагает, что шестеро задержанных могли входить в преступное сообщество. В отношении них возбуждено дело по ст. 210, ч.2 УК РФ. Причастность остальных фигурантов к деятельности криминальной организации устанавливается.

Ранее стало известно, что в Москве из-за отравления наркотиками госпитализировали трехлетнего мальчика.

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