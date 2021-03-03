Медики рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом

Врачи зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает medRxiv.

Так, оказалось, что в организме двух пациентов с лейкемией следы вируса находились на протяжении более полугода.

Специалисты подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой «очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией».

«Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям», — сказано в исследовании.

Согласно представленным данным, у таких пациентов сохраняется риск заразиться COVID-19 несколько раз, поэтому они не могли вылечиться в течение длительного времени. Это происходит, поскольку у таких людей не может выработаться защита организма из-за серьезных хронических заболеваний и ослабленного иммунитета.

Ранее эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после прививки от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 115,4 млн заболевших, свыше 91,2 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».