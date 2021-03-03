Стало известно, сколько Навальный пробудет в СИЗО во Владимирской области

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал о сроках нахождения осужденного в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора.

«Мы предполагаем, что он останется в СИЗО до вступления приговора по делу о клевете в законную силу. Мы уже подали жалобу, но дата ее рассмотрения пока не назначена», — уточнил Кобзев.

Адвокат добавил, что суд определить, будет ли Навальный участвовать в рассмотрении апелляции лично или по видеосвязи. Кроме того, он пояснил, что осужденного отвезли достаточно быстро на машину, он не жаловался на условия этапирования.

Ранее стало известно, что Навального привезли в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.