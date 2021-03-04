В Саратовской области подростков отправили в колонию за насилие над девочкой

Суд в Саратовской области приговорил к 3,5 годам колонии троих подростков по обвинению в совершении сексуального насилия над 11-летней девочкой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре прошлого года в городе Аткарске. Трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет гуляли с 11-летней подругой и их общей приятельницей. Когда юноши оказались с девочкой наедине, они совершили в отношении нее действия сексуального характера. Жертве инцидента удалось покинуть место происшествия, когда пришли ее подруги.

Подростки свою вину в совершении преступления не признавали. Однако следствие собрало достаточное количество доказательств.

Суд приговорил 16-летнего подростка к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, 14- и 15-летние фигуранты дела получили по 3 года каждый. Все трое признаны виновными по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что житель Тулы получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над женщинами.