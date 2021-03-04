Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министерство экономического развития РФ предложило расширить перечень услуг, оказываемых гражданам через портал «Госуслуг». Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ведомство предлагает установить информирование самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме, а также предоставить гражданам и организациям сведения об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций.

На сегодняшний день, чтобы получить такие сведения, необходимо обращаться лично.

Ранее правительство РФ расширило перечень доступных справок на сайте Госуслуг.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.