В Великобритании почти 21 млн человек привились первой дозой вакцины от COVID-19

В Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, за последние сутки привились почти 225 тыс. граждан. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что вторую дозу препарата в Соединенном королевстве получили уже более 895 тыс. человек, что на 51 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем.

Согласно данным британского правительства на 3 марта, в королевстве с начала эпидемии коронавируса в общей сложности выявлено 4 194 785 случаев заболевания, из них 123 783 — с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Британии выявили шесть случаев бразильского штамма коронавируса.