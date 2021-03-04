В Госдуме предложили отменить проверочные работы в школах

Депутат Государственной думы Елена Строкова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отменить для школьников четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов Всероссийские проверочные работы. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, этот вид проверки знаний стал механическим тестированием и не может в полной мере оценить знания учащихся. Кроме того, из-за него возрастает нагрузка и на учителей. Строкова обратила внимание, что отмену ВПР поддерживают несколько тысяч преподавателей.

В связи с этим депутат предложила рассмотреть возможность отмены проверочных работ, так как они «не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога».

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