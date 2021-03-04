Священника обвинили в растлении 53 мальчиков в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области обвиняют настоятеля и звонаря храма в растлении 53 мальчиков, дело отправлено в суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд. Прокуратура обвинение поддержала», — сказал собеседник агентства. Расследование по делу было завершено в конце декабря.

По словам источника, в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница региона с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. У священника прошел обыск, силовики изъяли «коллекцию предметов далеко не духовного предназначения». Насиловать детей священнику помогал его помощник — 26-летний звонарь Сергей Моос, утверждает источник. Растления мальчиков продолжались 12 лет.

Абрамов и Моос находятся под арестом с момента задержания.