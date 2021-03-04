ВШЭ вошла в мировой топ-50 вузов по трем предметным и отраслевым рейтингам QS

Высшая школа экономики расширила присутствие в топ-50 предметных и отраслевых рейтингов QS, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 4 марта.

ВШЭ вошла в этот диапазон по двум новым направлениям.

Таким образом, вуз теперь присутствует в четырех из пяти отраслей QS и почти в половине предметов QS. Как результат, ВШЭ значительно улучшила позиции прошлого года.

В Сбере внимательно следят за успехами студентов «Вышки», отметил в свою очередь председатель правления Сбербанка и член наблюдательного совета ВШЭ Герман Греф.

По его словам, самым талантливым студентам еще в процессе обучения дается возможность проявить себя. «В Сбере есть специальные программы стажировок, образовательные программы для студентов», – напомнил Греф.

По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, подобные результаты определенно говорят об успехе начинаний вуза.

«Правительство и вузы выполнили указ президента. Вместо пяти вузов в топ-100 международных рейтингов у нас сейчас 10 вузов достигли результата», — подчеркнул он.