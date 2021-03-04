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Общество. Новости

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Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации &laquo;Хизб ут-Тахрир аль-Ислами&raquo;, 18 февраля 2021 года Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации &laquo;Хизб ут-Тахрир аль-Ислами&raquo;, 18 февраля 2021 года

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области

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ФСБ в Калининградской области задержала россиянина, планировавшего теракт на объекте энергетики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданин России планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти». Также мужчина осуществлял вербовку жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

По месту жительства у задержанного нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

Ранее ФСБ задержала 19 исламских экстремистов, планировавших теракты.

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