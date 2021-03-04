Регулятор ЕС начал экспертизу российской вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение ЕМА позволит обеспечить «Спутником V» 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года.

Он добавил, что партнерство по вакцине должно стоять выше политики.

Ранее в МИД России сообщили о росте интереса к «Спутнику V» в Европе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».