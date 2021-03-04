Подросток из Перми рассказал о мотиве убийства матери, отца и сестры

Подросток из Перми задержанный в Екатеринбурге по подозрению в убийстве своих матери, отца и маленькой сестры, признался в совершении преступления. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 1 марта подросток напал с топором на свою мать, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру. Жертвы злоумышленника скончались на месте от полученных травм. Мотивом преступления молодой человек назвал семейные конфликты.

В настоящее время подозреваемый доставлен в следственное управление СК России по Пермскому краю. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и его аресте.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». Изначально в розыск объявили отца семейства, однако 3 марта выяснилось, что мужчина сам оказался одним из убитых.