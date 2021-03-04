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Общество. Новости

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Младенческая смертность в России в 2020 году снизилась до минимальных цифр

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что показатель младенческой смертности в 2020 году снизился до минимальных цифр за всю историю страны.

«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны», — сказал он на совещании по развитию системы здравоохранения Тувы.

Слова Мурашко приводятся на сайте Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что к ноябрю 2020 года младенческая смертность в России снизилась на 13% с начала года.

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