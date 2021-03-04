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Общество. Новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года

Мишустин к осени ожидает минимизации рисков, связанных с пандемией в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что все опасности, связанные с коронавирусом, будут минимизированы к осени. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы провести массовую вакцинацию населения в ближайшее время. Глава кабмина добавил, что благодаря масштабной вакцинации в стране к осени будут минимизированы практически все возможные опасности, связанные с коронавирусом.

Ранее россиянам рассказали, как избежать третьей волны по коронавирусу.

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