Путин назвал российские вакцины от COVID-19 самыми безопасными и эффективными в мире

Президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными во всем мире. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, россияне могут по праву гордиться отечественными учеными, разработавшими вакцины, так как без этих препаратов было бы невозможно справиться с пандемией. Глава государства уточнил, что такого мнения придерживаются не только российские, но и зарубежные специалисты.

Путин отметил, что отечественные вакцины «являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире».

Ранее президент заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак». Третья фаза клинических испытаний нового препарата начнется в апреле текущего года.