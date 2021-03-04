Москвичам рассказали, когда растает снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и области сойдет снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Синоптик отметил, что снега в этом году выпало больше обычного, поэтому таять он будет долго даже при сильном потеплении.

«Полностью освобождение от снега произойдет в первой декаде апреля, а в лесах снег сохранится и позже. Но долго, снег будет долго», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что слои снега формировались при разных погодных условиях, поэтому у него отличные характеристики.

Ранее сообщалось, что прошедший февраль стал самым снежным за последние семь лет в Москве.