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Общество. Новости

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Москвичам рассказали, когда растает снег

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и области сойдет снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Синоптик отметил, что снега в этом году выпало больше обычного, поэтому таять он будет долго даже при сильном потеплении.

«Полностью освобождение от снега произойдет в первой декаде апреля, а в лесах снег сохранится и позже. Но долго, снег будет долго», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что слои снега формировались при разных погодных условиях, поэтому у него отличные характеристики.

Ранее сообщалось, что прошедший февраль стал самым снежным за последние семь лет в Москве.

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