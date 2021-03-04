Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Эксклюзив

Мэр Кемерова рассказал подробности о полученной травме при падении в гараже

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Илья Середюк попал в больницу с переломами ребер. Глава города Кемерово рассказал «Газете.Ru», что в тот день, когда все произошло, он работал у себя в гараже.

«Да, упал в гараже. Это было в воскресенье, я занимался хозяйственными делами», — рассказал «Газете.Ru» Илья Середюк.

По словам градоначальника, сейчас он чувствует себя хорошо и уже может самостоятельно передвигаться.

«Здоровье идет на поправку. Могу самостоятельно передвигаться. Прохожу лечение и дополнительные обследования», — поделился Илья Середюк.

Ранее мэра Кемерова госпитализировали в травматологическое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского. У Ильи Середюка диагностировали перелом пяти ребер.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.