Анальные мазки на коронавирус стали обязательными для въезда в Китай

Китай сделал анальные анализы на коронавирус обязательными для въезда в страну. Об этом сообщает The Times.

Газета отмечает, что такое решение было принято, поскольку китайские эксперты считают данный вид анализов на коронавирус наиболее точным, чем из горла или носа.

Специальные пункты для проведения таких тестирований уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.

Ранее, в конце января 2021, года Китай начал использовать анальные анализы в качестве одного из видов теста на коронавирус. Согласно исследованию, COVID-19 остается в испражнениях или прямой кишке на более длительный срок.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 115,8 млн заболевших, свыше 91,5 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19.