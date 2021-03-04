ФСИН проконтролирует условия содержания трансгендера в мужской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний обещала проконтролировать условия пребывания в колонии осужденного в Москве за мошенничество трансгендера Назара Гулевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.

В ведомстве уточнили, что осужденный будет доставлен в исправительную мужскую колонию для дальнейшего отбывания наказания.

«С момента прибытия в учреждение и до окончания срока условия отбывания наказания Н. Гулевича будут находиться под постоянным контролем ведомства», — заявили во ФСИН.

Гулевич родился женщиной и сменил пол, однако не успел сделать последнюю операцию по смене пола. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. В Москве Гулевич почти два года находился в одиночной камере женского СИЗО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемом числе полов в некоторых странах.