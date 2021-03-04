Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Путин пообещал подумать над сроками прямой линии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин обещал подумать, когда лучше провести прямую линию с гражданами. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» один из волонтеров, обрабатывающих вопросы от россиян, обратился Путину и рассказал, что почти все обращения уже обработаны. Волонтер также попросил провести прямую линию пораньше.

«Что касается сроков проведения, то я об этом подумаю», — сказал президент.

Ранее Путин поблагодарил волонтеров, которые помогли участникам прошлых прямых линий.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.