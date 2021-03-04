Путин пообещал подумать над сроками прямой линии

Президент России Владимир Путин обещал подумать, когда лучше провести прямую линию с гражданами. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» один из волонтеров, обрабатывающих вопросы от россиян, обратился Путину и рассказал, что почти все обращения уже обработаны. Волонтер также попросил провести прямую линию пораньше.

«Что касается сроков проведения, то я об этом подумаю», — сказал президент.

Ранее Путин поблагодарил волонтеров, которые помогли участникам прошлых прямых линий.